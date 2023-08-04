“الرياضة”: دعم مباشر بقيمة 50 مليون ريال لكل ناد من أندية دوري روشن

قال وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، إنه سيكون هناك دعم مباشر بقيمة 50 مليون ريال لكل ناد من أندية دوري روشن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أن الـ 50 مليونا دعم ثابت لكافة أندية دوري روشن، أما الدعم المتغير بناء على الأداء في الحوكمة والألعاب المختلفة.

فيديو | وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد: الـ 50 مليونا دعم ثابت لكافة أندية دوري روشن.. أما الدعم المتغير بناء على الأداء في الحوكمة والألعاب المختلفة #مؤتمر_القطاع_الرياضي#الإخبارية pic.twitter.com/6fZYYnxBjN — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 4, 2023

وأكد أن الدعم المباشر لأندية دوري روشن ودوري يلو ودوري الدرجة الثانية يبلغ مليارًا و113 مليون ريال، بعدما كان 900 مليون ريال.

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