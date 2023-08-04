كأس الملك سلمان للأندية.. مدربا السد والشرطة يتوقعان مباراة صعبة

أكد برونو ميجيل، وأحمد صلاح، مدربا السد القطري والشرطة العراقي على الترتيب، صعوبة مباراة الفريقين التي تجمعهما مساء غدٍ السبت في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

ويلتقي السد القطري والشرطة العراقي عند الساعة 06:00 مساء غدٍ في مدينة أبها في أولى مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى 12 أغسطس الجاري.

وشدد برونو ميجيل، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة، على جاهزية فريقه لمواجهة الشرطة، لافتًا إلى أن الأخير يمتاز بالتنظيم الدفاعي القوي، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون سجالاً بين الفريقين.

وأضاف "لديّ فريق مكون من 20 لاعبًا وأكثر، وكلهم على نفس المستوى والمواصفات، ومن يشارك سيؤدي دوره على أكمل وجه، نحن نعتمد بشكل كامل على مجموعة وليس أفراد".

وأوضح طارق سلمان، لاعب السد، أنه يكن احترامًا كبيرًا لفريق الشرطة، مضيفًا أنهم يمتلكون طموحاً كبيراً في جميع المشاركات المحلية والخارجية.

وتابع اللاعب "كل تركيزنا الآن هو تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي، فريقنا سيصبح أكثر قوة خلال الفترة المقبلة بفضل التدعيمات الجديدة".

مدرب الشرطة يشيد بلاعبيه

من جانبه، قال أحمد صلاح إن فريقه جاهز لخوض لقاء السد، مشيدًا بما قدمه لاعبوه خلال مرحلة المجموعات والتأهل بين فرق قوية وصعبة.

وأكمل "سنواصل العمل على نفس النهج، وسنواجه فريقاً قوياً يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين".

أما محمود المواس، لاعب الشرطة، فقال إنه بات جاهزًا للمشاركة في المباراة، مُقدماً شكره للجهاز الطبي لفريقه.

وأضاف اللاعب "أنا الآن جاهز لخوض الـ 90 دقيقة كاملة، أشكر الجمهور أيضاً على دعم اللاعبين في هذه البطولة، وهدفنا دائماً هو تمثيل العراق بشكل مشرف".