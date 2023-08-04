بمشاركة مضر والهدى.. سحب قرعة البطولة العربية للاندية لكرة اليد في السعودية

أقيمت مساء الجمعة مراسم قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد، التي ستضيفها المملكة العربية السعودية في أغسطس الجاري بمشاركة 10 أندية.

ويمثل السعودية في البطولة فريقا مضر والهدى.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، في كل مجموعة 5 فرق، وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

مٌضر، والكويت الكويتي، والجزيرة الإماراتي، والحشد الرياضي العراقي، والبنك الأهلي المصري.

المجموعة الثانية

الهدى، والزمالك المصري، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

قرعة البطولة العربية pic.twitter.com/LxHtyKLKQp — الاتحاد العربي لكرة اليد (@ArabHandball) August 4, 2023

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ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وستقام البطولة في مدينة القطيف خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويتأهل الفائز من البطولة العربية للأندية لليد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب) المقرر إقامتها في الدمام خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.