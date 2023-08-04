سفارة المملكة لدى لبنان تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

حذرت سفارة المملكة لدى لبنان، المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وطالبت سفارة السعودية لدى لبنان، بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

ودعت السفارة المواطنين بالتواصل في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

هاتف سفارة المملكة لدى لبنان:

009611762711

009611762722

هاتف شؤون السعوديين:

0096178803388

0096176026555