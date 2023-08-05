زيلينسكي يشكر المملكة لاستضافتها “قمة جدة” لحل الأزمة في أوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر إلى المملكة بسبب دورها الرائد في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، قبل "قمة جدة" والمقرر انعقادها اليوم السبت: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية لاستضافة المحادثات، عقد اجتماع مؤخرا في كوبنهاجن، خطوة بعد خطوة نتحرك نحو القمة العالمية للسلام". Tomorrow in Jeddah – in Saudi Arabia – a meeting of advisors to heads of state and representatives of the Ministry of Foreign Affairs regarding the Peace Formula will begin. Many countries will be represented, different continents, including the countries of the Global South. It… pic.twitter.com/FJrXwd6Ed0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2023

ووجه الرئيس الأوكراني الشكر لجميع الداعمين لخطة السلام والذين انضموا بالفعل إلى الجهود المشتركة من أجل التنفيذ الكامل لها، مؤكدا على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل عادل وصادق، مشددا على أن ذلك سيعود بالنفع على جميع دول العالم لأنه سيعني استعادة الاحترام الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وأعلنت المملكة، أمس الجمعة، عقد اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة، على مدى يومي السبت والأحد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن استضافة هذا الاجتماع تأتي استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة.

وأبدى ولي العهد استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

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