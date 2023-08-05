صفقة تاريخية.. مانشستر سيتي يعلن ضم جوسكو جفارديول

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز تعاقده رسميا مع الكرواتي جوسكو جفارديول مدافع لايبزيغ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح جوسكو جفارديول ثاني صفقات مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد ضم مواطنه الكرواتي ماتيو كوفازيتش من تشيلسي.

تفاصيل تعاقد مانشستر سيتي مع جوسكو جفارديول

وذكر مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي، السبت، أنه حصل على توقيع جوسكو جفارديول لمدة خمس سنوات حتى عام 2028.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص الذي يحمل الرقم 24.

ولم يعلن السيتي القيمة المالية للصفقة، غير أن تقارير صحفية ذكرت أنها كلفت النادي السماوي نحو 78 مليون جنيه إسترليني، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من هو أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم؟

وأصبح صاحب الـ21 عاما بصفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي ثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعد الإنجليزي هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد.

وكان هاري ماغواير انتقل إلى مان يونايتد قادما من ليستر سيتي في 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.