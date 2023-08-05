رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن سادس أغلى صفقة في تاريخه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميا مع الدنماركي راسموس هويلوند قادما من أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يتم تقديم راسموس هويلوند في ملعب أولد ترافورد خلال المباراة الودية التي سيخوضها مانشستر يونايتد أمام لانس استعدادا للموسم المقبل.

تفاصيل صفقة تعاقد مانشستر يونايتد مع راسموس هويلوند

وسينضم راسموس هويلوند إلى صفوف مانشستر يونايتد لمدة خمس سنوات حتى عام 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يذكر يونايتد القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية كشفت أنها كلفت النادي نحو 72 مليون جنيه إسترليني شاملة المتغيرات.

ما هي أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد؟

وأصبح راسموس هويلوند سادس أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد.

ويعد الفرنسي بول بوغبا صاحب أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد انتقاله للفريق مقابل 93.25 مليون جنيه إسترليني عام 2016 من يوفنتوس،

ويأتي في المركز الثاني البلجيكي روميلو لوكاكو (90 مليون جنيه إسترليني عام 2018 من إيفرتون)، ثم البرازيلي أنتوني (85.4 مليون عام 2019 من أياكس).

ويأتي في المركز الرابع الإنجليزي هاري ماغواير (80 مليون عام 2019 من ليستر سيتي)، والإنجليزي غادون سانشو خامسا (73 مليون عام 2021 من بروسيا دورتموند).