انطلاق مزاد التمور بالمدينة الغذائية في عنيزة

انطلق مزاد التمور في المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة، وسط حضور كبير من تجار التمور والمتسوقين والزوار، حسب "واس".

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وأوضح أمين غرفة عنيزة المدير التنفيذي للموسم عادل يحي الرشيد، أن عدد من الجهات الحكومية تشارك لإنجاح العمل وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، للعمل على تلبية تطلعات المتعاملين بالسوق من مزارعين ومسوقين وتجار ومتسوقين.

وأشاد بمشاركة الشباب في فعاليات المهرجان والذي يعد حدثاً اقتصادياً، ويتيح فرص العمل للشباب في تجارة وصناعة التمور واستفادتهم من الخبراء والتجار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التمور تعد منتجاً اقتصادياً مهماً ومصدر رزق لهم.