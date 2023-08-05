كأس الملك سلمان للأندية.. الشرطة يقصي السد ويحجز مقعده في نصف النهائي

أصبح الشرطة العراقي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في السعودية، بعد إقصائه نظيره السد القطري.

وفاز الشرطة العراقي على السد القطري بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أبها مساء اليوم السبت في أولى مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة.

وتقدم السد أولًا في الدقيقة 24 عن طريق أكرم عفيف من ركلة جزاء، لكن أمير صباح خضير تمكن من إدراك التعادل للشرطة العراقي في الدقيقة 32.

وتقدم الشرطة العراقي لأول مرة في المباراة عند الدقيقة 59 بتوقيع أسو روستو.

ووسع أحمد فرحان الفارق للشرطة العراقي بهدف ثالث في الدقيقة 72.

وعاد أوسو روستو ليسجل هدفًا شخصيًا ثانيًا، ورابعًا للشرطة في الدقيقة 78، ليتسع الفارق بين الفريقين إلى 3 أهداف.

إلا أن أكرم عفيف أحرز بدوره هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81 ليتقلص الفارق إلى هدفين.

ولم يستطع الفريق القطري أن يدرك التعادل على أقل تقدير في الدقائق التسع التي تبقت من زمن المباراة.

وكان الشرطة تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الاتحاد، بينما تأهل السد بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى أمام الهلال.