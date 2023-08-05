اليابان تسجل اليوم الأكثر سخونة في 2023.. ودرجات الحرارة تصل لمستويات تهدد الحياة

سجلت اليابان، السبت، اليوم الأكثر سخونة في البلاد هذا العام، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في محافظة فوكوشيما، حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز".

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درجات الحرارة في اليابان

ووصلت درجات الحرارة الخطيرة لمستويات تهدد الحياة في جميع أنحاء اليابان، حسبما قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وحذرت الوكالة من احتمالية الإصابة بضربة الشمس في 41 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية.

وحث المسؤولون الناس على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بضربة الشمس.

وأثقلت موجات الحر الشديدة والرطوبة الخانقة على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وعددهم 36 مليون شخص في اليابان، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة تصل إلى الوفاة.