مصر.. وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث غرق قاطرة قناة السويس

لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون من العاملين بالقاطرة "فهد" التي غرقت في قناة السويس، حسبما أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة في مصر.

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وأعلن ربيع، عصر اليوم السبت، عن اصطدام الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة "فهد" التابعة لهيئة قناة السويس، عند الكيلو 51 بمنطقة البلاح، ما أسفر عن غرق القاطرة.

وقال في بيان رسمي، إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع الحادث، لافتا إلى أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

وأوضح أن طول الناقلة يبلغ 230 مترًا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في مدينة بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.