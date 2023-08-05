جيسوس بعد التأهل على حساب الهلال: لم نصل للمستوى المطلوب بعد

يرى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أن فريقه لم يصل إلى المستوى المطلوب رغم الانتصار على الاتحاد في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

الهلال فاز على الاتحاد بنتيجة 3-1 مساء أمس السبت في مباراة أقيمت بمدينة الطائف ضمن ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وبذلك يتأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي المقرر إقامتها اليوم الأحد.

وصرح جيسوس، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، "واجهنا خصمًا قويًا، وتفوقنا عليه من حيث السيطرة والنتيجة، وفريقنا في تحسن مستمر مع مرور المباريات، لكن لم نصل إلى المستوى المطلوب بعد".

وأضاف "لدينا هدف للوصول إلى أعلى جاهزية مع بداية الدوري السعودي".

أوضح المدرب البرتغالي "مالكوم ظهر بشكل رائع في المباراة، ولديه حلول في أكثر من مركز، وأضاف لنا تكتيكيًا".

وواصل "أما ميشيل فهو لاعب يحدث الفارق، أعرفه جيدًا وأعرف خصائصه من أيام تدريبي له في الدوري البرازيلي".

جيسوس: أريد لاعبين مثل رونالدو وربنزيما وفيرمينو

وعن سوق الانتقالات، قال جيسوس "النصر والاتحاد والأهلي تعاقدوا مع لاعبين تتمحور حولهم خطة الفريق، أقصد هنا كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وفيرمينو".

وأكمل "نحن بصدد التعاقد مع لاعب بهذه الخصائص، وأثق في قدرة رئيس النادي على تحقيق ذلك".

وأضاف المدرب أن النادي بصدد التعاقد مع لاعبين في خط الهجوم، إضافة إلى إمكانية ضم لاعب في مركز آخر.

يأتي ذلك بعدما ضم الهلال خلال الصيف الجاري الرباعي كاليدو كوليبالي، وسيرجي سافيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم.