الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن يبقى الطقس حار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان ) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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ونبه أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل العظمى في مكة المكرمة 45 درجة وفي المدينة المنورة تكون درجة الحرارة العظمى 43 درجة، في حين تسجل الرياض 45 درجة.

وتسجل الدمام والأحساء وصحراء الدهناء والصمان أعلى درجات حرارة في المملكة وتكون درجات الحرارة العظمى فيهم 47 درجة.