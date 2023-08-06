3 زلازل تهز آسيا وتقتل 10 أشخاص في الصين

ضربت زلازل صباح اليوم الأحد عدة دول في آسيا وتسببت في إضرارًا بعشرات المباني في الصين ووفاة 10 أشخاص على الأقل وإصابة أخرين.

البداية كانت في الصين، حيث ضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة بينجيوان في مدينة دتشو في إقليم شاندونج شرقي الصين اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن الزلزال أسفر عن إصابة عشرة أشخاص حتى الآن.

وقال مكتب الاستجابة للطوارئ بالمقاطعة إن ما إجماليه 74 مبنى انهاروا في موقع مركز الزلزال، في الوقت الذي ما تزال فيه وسائل النقل والاتصالات وإمدادات الطاقة تعمل بشكل طبيعي هناك، مضيفا أنه لم يتم اكتشاف أي تسرب في أنابيب النفط.

زلزال في إندونيسيا

وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سولاويسي الوسطى الإندونيسية.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 47 كم من منطقة سيجي بالمقاطعة، وعلى عمق 16 كم.

ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن.

زلزال في باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر العاصمة الأفغانية كابل، وكان مركز الزلزال كان منطقة جُرم بولاية بدخشان شمالي البلاد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

ووفقا لسكان كابل، فإن الزلزال ضرب العاصمة مرتين متتاليتين خلال دقائق معدودة.