الهلال يرسخ عقدته أمام الاتحاد رغم تتويجه بالدوري

بلغ الهلال نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية المقامة حاليا في السعودية، وذلك عقب فوزه على الاتحاد 3-1 ضمن منافسات دور الثمانية بالمسابقة.

وسيواجه الهلال في الدور المقبل، الفائز من مواجهة أخرى بدور الثمانية تقام مساء اليوم الأحد بين الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

وبفوزه على الاتحاد، يواصل "الزعيم" عقدته أمام "العميد" رغم تتويج الأخير بالدوري خلال الموسم الماضي.

ولم يفز الاتحاد على الهلال في أي مباراة منذ 9 أبريل 2021، أي ما يزيد عن عامين و3 أشهر.

ويعود آخر فوز للاتحاد على الهلال إلى إياب مسابقة الدوري لموسم 2020-2021، الذي انتهى بثنائية نظيفة حملت توقيع عبدالمحسن فلاتة وسعود عبدالحميد لاعب الهلال حاليا.

والتقى "العميد" مع "الزعيم" في 6 مباريات بعد تلك المباراة، ليتلقى الهزيمة في 5 مواجهات مقابل تعادل وحيد.

والمفارقة أن الفوز المذكور في عام 2021 كان الوحيد للاتحاد على الهلال في آخر 18 مباراة جمعت بين الفريقين في جميع البطولات.