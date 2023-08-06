ماسك يعتزم تمويل التكاليف القانونية للمتضررين من منشورات “إكس”

أعلن إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تمويل التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على المنصة.

وكتب ماسك عبر حسابه على المنصة التي كانت تحمل اسم "تويتر" سابقًا: "إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية".

وأشار ماسك إلى أنه لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill. No limit. Please let us know. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

وكان ماسك قد أعلن أواخر الشهر الماضي، وصول عدد المستخدمين الشهريين لـ"إكس" إلى مستوى جديد، ونشر رسمًا بيانيًا أظهر أن العدد تجاوز 540 مليونًا.

وجاءت الأرقام في وقت تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى لزيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.

وغيّر ماسك في يوليو الماضي، شعار الطائر الأزرق الذي اشتهرت به "تويتر" على مدار 17 عامًا، وعدّل الاسم إلى "إكس".