أمانة جدة تُنفذ أكثر من 24 ألف جولة رقابية على منشآت صحية وتجارية

قامت أمانة محافظة جدة خلال يوليو الماضي، بأكثر من 24 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، اليوم الأحد، أنه جرى خلال يوليو الماضي زيارة 15,519 منشأة صحية، و8,942 منشأة تجارية، وتم إغلاق 728 منشأة مخالفة.

وكشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة، عن أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 21,809 مخالفات تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

#أمانة_جدة ترصد أكثر من 24 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية خلال شهر #يوليو https://t.co/SRa6dPPOMg pic.twitter.com/FVOj9Jdho7 — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) August 6, 2023

وأكد البقمي، على استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار

وقدمت الأمانة، شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.