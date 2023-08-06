سعودي يشتري 3 صقور في اليوم الأول للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

اشترى الصقار السعودي أرميزان الدوسري، 3 صقور بأكثر من مئة ألف ريال، في اليوم الأول لانطلاقة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي شهد توافداً لافتاً للمهتمين هذا الإرث.

أكد أرميزان أنه سيعمل على إعداد الصقور التي اشترها في اليوم الأول للمزاد بشكل جيد حتى تنافس بقوة في أشواط المزاد المستحدثة.

وثمَّن الدوسري الجهود الكبيرةالتي يبذلها نادي الصقور السعودي لخدمة إرث الصقّارة والصقارين، مؤكداً أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يشكِّل إضافة حقيقية للصقارين، حيث وفر عليهم الكثير من الجهد والوقت.

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وقال: "أفضل أنواع الصقور من جميع أنحاء العالم باتت متوفرة لدينا تحت سقف واحد؛ ففي السابق كان الصقّارة يضطرون للسفر لمسافات بعيدة من أجل الحصول على أفضل أنواع الصقور".

وأوضح أرميزان أن الأشواط الستة التي استحدثها نادي الصقور السعودي لصقور المزاد في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، تشكّل إضافة للصقارين، و تمثل تحدياً جديداً لنا كصقارين، وتزيد الإثارة والمنافسة، واصفاً فكرة الأشواط المستحدثة لصقور المزاد بالذكية، لأنها ستزيد من الإقبال على صقور المزاد.

وينظِّم نادي الصقور السعودي المزاد ليكون سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤيته المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وداعماً ثقافياً واقتصادياً، ومنصةً لتعزيز الوعي البيئي.