برشلونة يضغط لإرسال عثمان ديمبيلي إلى الهلال بدلا من باريس

رغم أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، غير أن النادي الكتالوني يضغط لإرسال اللاعب إلى الهلال بدلا من "PSG".

وأصبح عثمان ديمبلي على أعتاب الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان للانتقال إلى صفوفه اعتبارا من الموسم المقبل.

لكن في تطور جديد للصفقة، في ظل عدم إضفاء الطابع الرسمي عليها حتى الآن، يفضل برشلونة بيع اللاعب إلى الهلال بدلا من باريس سان جيرمان.

وحسبما كشفت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن برشلونة يريد كسب الوقت في ملف ديمبيلي، على الرغم من تلقيه النادي بريدا إلكترونيا من باريس سان جيرمان لإتمام الصفقة وتنظيم الكشف الطبي، لكنه لم يستجب.

🚨EXCL: 🔵🔴🇫🇷 #Liga | ◉ Le Barça veut gagner du temps dans le dossier Dembélé. Malgré un mail envoyé par le PSG au Barça pour organiser la traditionnelle VM, les Catalans n'ont toujours pas répondu. ◉ Au contraire, le Barça souhaite envoyer Dembélé en 🇸🇦. Al-Hilal propose… pic.twitter.com/4s4YLu4x2Y — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 6, 2023

وأضافت أن برشلونة يضع خطة أخرى في الاعتبار مستغلا علاقته الجيدة مع المملكة العربية السعودية، حيث يريد بيع اللاعب إلى الهلال الذي يعتزم تقديم عرض ضخم للتعاقد مع بطل كأس العالم 2018.

وكشفت "فوت ميركاتو" أن عرض الهلال سيتضمن راتب 100 مليون يورو سنويًا لديمبلي، مع عمولة 50 مليون يورو، بالإضافة إلى رسوم نقل لنادي برشلونة أعلن من التي قدمها باريس لضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة يبذل قصارى جهده لتعقيد الأمور وإفشال الخطط الباريسية للتعاقد مع ديمبلي، كما يسعى لتأخير الموعد النهائي لحسم الصفقة واستدعى لاعبه للانتظام في التدريبات.

ورغم ذلك، لكن الصحفي سانتي أونا كشف أن ديمبيلي يرفض الانتقال إلى الهلال، ويريد فقط الانضمام إلى باريس سان جيرمان.