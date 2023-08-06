‏‎”إنستجرام” تطلق خاصية جديدة لمواجهة الرسائل المزعجة

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، المملوكة من قبل شركة "ميتا"، خاصية جديدة تستهدف تحسين حماية المستخدمين من الرسائل المزعجة.

وجاء إطلاق الخاصية الجديدة بعد أسابيع قليلة من بدء اختبارها.

وسيواجه الأشخاص الذين يريدون إرسال طلبات المحادثة إلى أشخاص لا يتابعونهم، قيدين جديدين:

القيد الأول

بدلاً من إرسال عدد غير محدود من طلبات المحادثة إلى شخص ما لا يتابعهم، سيتم السماح لهم بإرسال رسالة واحدة للشخص.

ولكن عندما يقوم الشخص بقبول طلب المحادثة من المستخدم، سيتمكن الأخير من إرسال أي عدد من الرسائل إليه.

القيد الثاني

منع المستخدم من إرسال أي صور أو فيديوهات عبر الرسائل المباشرة إلى أي شخص لا يتابعه، إلا بعد أن يقبل الأخير طلب المحادثة المباشرة.

وسيكون في مقدور المستخدم إرسال رسالة نصية فقط إلى الشخص الذي لا يتابعه.

الخاصية الجديدة ستكون مفيدة بشكل خاص للنساء

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن منصة "إنستجرام" القول إن "القيود الجديدة ستحمي المستخدمين من استقبال الصور والفيديوهات غير المرغوبة من الأشخاص غير المسجلين على قوائم متابعيهم".

وأضافت "كما لن يتمكن شخص غير مسجل من إرسال أكثر من رسالة إلى المستخدم".

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وأشارت المنصة إلى أن "الخاصية الجديدة ستكون مفيدة بشكل خاص للنساء اللائي يعانين عادة من الرسائل غير المرغوبة عبر خدمة المحادثة المباشرة".