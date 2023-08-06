“الأسرة” يؤكد حق المرأة العاملة في “ساعة رضاعة” دون تخفيض أجرها

أكد مجلس شؤون الأسرة، الأحد، أنّ ساعة الرضاعة حق من حقوق المرأة العاملة، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن نظام العمل تكفّل بحفظ حق الأم العاملة ورضيعها، تحت بند "الرعاية الطبية للحمل والولادة وفترة الراحة بعد إجازة الوضع".

ساعة الرضاعة حق من حقوق #المرأة العاملة ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/5keCDRufLT — مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) August 6, 2023

وقال إن هذا البند نص على "يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.

وتابع: "وذلك علاوةً على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتُحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر".

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