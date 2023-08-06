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“التجارة”: حجب 51 موقعًا إلكترونيًا تمارس النصب والاحتيال

6 أغسطس 2023 · < 1 minutes
وزارة التجارة
وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، حجب 51 موقعًا إلكترونيًا تمارس النصب والاحتيال، وتنتحل صفة الوزارة باستقبال بلاغات المستهلكين.

وأكدت الوزارة استمرار حجب المواقع المخالفة؛ حمايةً للمستهلكين وحفظًا لحقوقهم.

 

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