“التجارة”: حجب 51 موقعًا إلكترونيًا تمارس النصب والاحتيال

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، حجب 51 موقعًا إلكترونيًا تمارس النصب والاحتيال، وتنتحل صفة الوزارة باستقبال بلاغات المستهلكين.

حجب 51 موقع إلكتروني تمارس النصب والاحتيال وتنتحل صفة الوزارة باستقبال بلاغات المستهلكين. وتؤكد الوزارة باستمرار حجب المواقع المخالفة حمايةً للمستهلكين وحفظا لحقوقهم. وتسعدنا خدمتكم عبر قنواتنا الرسمية:

📞 | الرقم الموحّد 1900

📱 | تطبيق "بلاغ تجاري" https://t.co/GYvqqOHRG9 — وزارة التجارة (@MCgovSA) August 6, 2023