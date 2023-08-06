رونالدو يتساوى مع بنزيما في صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية

تساوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، مع نظيره الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، في صدارة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في المملكة العربية السعودية.

وسجل رونالدو هدفًا في مرمى الرجاء خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد ضمن الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حتى السبت المقبل.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 19 من المباراة التي احتضنتها مدينة أبها من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة قصيرة من أندرسون تاليسكا.

وهذا هو الهدف الثالث في رصيد رونالدو خلال بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بعد هدفيه في شباك كل من الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك المصري، بينما يظل الشباب الفريق الوحيد الذي لم يتمكن الدون من زيارة شباكه في البطولة حتى الآن.

وكان بنزيما بدوره سجل 3 أهداف في شباك كل من الترجي والصفاقسي التونسيين، والشرطة العراقي، بينما فشل في تسجيل أهدافًا في مرمى الهلال في مباراة الدور ربع النهائي.

وسيكون أمام رونالدو فرصة للانفراد بصدارة الهدافين، بعد إقصاء الاتحاد من البطولة.