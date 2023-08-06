ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بموسكو

ارتفعت درجات الحرارة هذا العام في فصل الصيف بشكل لم يحدث من قبل في العديد من البلدان نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على جميع بلدان العالم.

وسجلت درجات الحرارة في موسكو رقما قياسيا بعد وصلها إلى 29.2 مئوية، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وقال رئيس الهيئة رومان فيلفاند، فى حديث لشبكة "روسيا اليوم": تم أمس السبت فى موسكو تسجيل درجة حرارة بلغت 29.2 درجة مئوية، في أعلى درجة حرارة بالصيف الحالي.. واليوم ستكون درجة الحرارة مرتفعة أيضا".

تابع: "يأتي الجو إلى موسكو من تركيا ومن الشرق الأوسط وحتى من آسيا الوسطى، لذلك من المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة ما بين 32 و34 درجة مئوية، هذه درجة حرارة عالية للغاية، فتتجازو الدرجات التقليدية بنسبة 6 درجات".

وأضاف أن الحرارة المرتفعة ستستمر غدا الاثنين أيضا، مدققا: "درجة الحرارة القصوى هي 31-33 درجة مئوية.. ويوم الثلاثاء القادم سيبدأ دوران الهواء بالتغير تدريجيا.. وسيكون الطقس غائما، لكنه لا يزال حارا جدا على مستوى ما بين 28 و30 درجة مئوية، وفي ضواحى موسكو - 32 درجة مئوية".

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