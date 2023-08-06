أرسنال يقهر مانشستر سيتي ويتوج بلقب كأس الدرع الخيرية

توج أرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة الـ17 في تاريخه، بعد فوزه على غريمه مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" مساء اليوم الأحد.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف في المباراة سجله البديل كول بالمير من تسديدة في الدقيقة 77.

وكان مانشستر سيتي في طريقه لحصد اللقب، لكن أرسنال أدرك تعادلًا قاتلًا عن طريق ليونارد تروسارد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني، بعد أن اصطدمت الكرة بقدم مانويل أكانجي، لتغير اتجاهها.

ونجح الرباعي مارتن أوديجارد، وليونارد تروسارد، وبوكايو ساكا، وفابيو فييرا في تسجيل ركلات الترجيح الأربعة، بينما سجل لمانشتر سيتي في الركلات الترجيحية برناردو سيلفا، وأهدر كيفين دي بروين، ورودري.

أرسنال يتخطى ليفربول

وانفرد أرسنال بالمركز الثاني في قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب عبر التاريخ، بعدما فك الشراكة مع ليفربول، الذي توج بـ16 لقبًا.

ويبقى مانشستر يونايتد هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ21 لقبًا.

وفشل مانشستر سيتي في التتويج بلقبه السابع في البطولة، كما فقد فرصة الفوز بـ6 ألقاب في موسم واحد، بعد ثلاثية الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

وهذا هو ثالث نهائي على التوالي يخسره مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية، بعد أن انهزم على يد ليستر سيتي وليفربول على الترتيب.