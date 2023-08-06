مباراة الشباب والوحدة تشهد رقمًا سلبيًا في كأس الملك سلمان للأندية

شهدت مباراة الشباب والوحدة الإماراتي رقمًا سلبيًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وتقابل الشباب والوحدة مساء اليوم الأحد بمدينة الطائف في آخر مباريات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وشهدت المباراة طرد طرد إياجو سانتوس، لاعب الشباب، في الدقيقة 27، بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد VAR.

في المقابل، تعرض عبدالله الكربي، لاعب الوحدة الإماراتي، للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 67.

حدث استثنائي في مباراة الشباب والوحدة

وهذه هي أول مباراة في النسخة الجارية من البطولة العربية للأندية التي تشهد طرد لاعب من كل فريق.

كانت مباراة الاتحاد والصفاقسي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى شهدت حالتي طرد، لكن البطاقتين كانتا من نصيب ثنائي الفريق التونسي الحسين علي، وموسى كونتي.

يذكر أن كأس الملك سلمان للأندية شهدت حتى الآن 8 بطاقات حمراء.