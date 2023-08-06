المجلس العسكري في النيجر يغلق المجال الجوي للبلاد

قال المجلس العسكري في النيجر، إنه أغلق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من يوم الأحد حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان للعسكريين، أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر".

وشدّد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.

اتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول "إيكواس" في 30 يوليو على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول يوم الأحد، وهو ما لم يتم تنفيذه.