هيئة الغذاء والدواء توضح طريقة اختيار مضخات الحليب

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين عن ضوابط اختيار واستخدام أجهزة مضخات الحليب التي تعمل بشكل يدوي أو بالبطارية أو الكهرباء.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، باستخدام مضخة الحليب اليدوية أو التي تعمل بالبطارية وذلك عند كثرة التنقل لأجل العمل أو السفر، موضحة أنها خفيفة الوزن وسهلة الحمل، بينما نصحت باستخدام مضخة الحليب الكهربائية عند الحاجة إلى الشفط بشكلٍ أسرع وبوقتٍ قصير.

وأكدت الهيئة أن جهاز مضخة الحليب يُعد جهازاً طبياً يُستخدم لشفط حليب الأم وحفظه في وعاء آمن لتتمكّن الأم من تخزينه وإعطائه للطفل في حال عدم وجودها.