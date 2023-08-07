سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف مطار دمشق فجرًا

قتل 4 عسكريين وأصيب آخرين بجروح، بعدما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مطار دمشق فجرًا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوما جويا، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، في الثانية و20 دقيقة فجرًا، حسبما نقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري، مؤكدة عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

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وكشف المصدر العسكري لوكالة الأنباء السورية، عن أن الاستهداف أدى إلى مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أعلنت عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية.