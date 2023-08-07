صندوق الاستثمارات يُعلن عن تأسيس شركة “كياني” لتعزيز نمط الحياة الصحية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الاثنين عن إطلاق شركة "بهدف تعزيز نمط الحياة الصحية في المملكة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لتكون شركة رائدة عالمياً في هذا القطاع.

وذكر بيان لنصدوق الاستثمارات العامة، أن شركة "كياني" التي أطلقها اليوم تترأس مجلس إدارتها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

أهداف شركة "كياني"

وتهدف شركة "كياني" لتعزيز نمط الحياة الصحي للمرأة في المملكة والاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص بالصحة النفسية، والجسدية، والاجتماعية، وتسعى إلى الوصول لأكثر من مليون مستفيدة.

وأشار صندوق الاستثمارات إلى أن إطلاق شركة "كياني" يأتي تماشيًا مع استراتيجيته الهادفة إلى تمكين القطاعات الواعدة، وتوطين التقنيات، وتمكين القطاع الخاص، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

خدمات شركة كياني

وتقدم الشركة 6 خدمات رئيسية، هي: "اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، والتثقيف الصحي".

وستقدّم الشركة خدمات إلكترونية على أعلى المستويات العالمية، لتشكل ربط سلس بين الخدمات المباشرة والرقمية، سعياً للوصول بأفضل الخدمات لفئة واسعة من المستفيدات. وستعمل على تمكين قطاعات الصحة، والرفاهية، واللياقة البدنية في المملكة، والإسهام في تطويرهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية.

اقرأ أيضًا: ”صندوق الاستثمارات”: تأسيس 25 شركة واسثتمار 120 مليار ريال في قطاعات استراتيجية

وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل: "تهدف شركة كياني إلى استحداث العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في المملكة، والذي تقدر قيمته حالياً بأكثر من 16 مليار ريال".

وأضاف: "سعداء اليوم بدخول الصندوق في قطاع يهتم بشكل رئيسي في صحة ورفاهية المرأة. وستعمل شركة كياني بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع، واستحداث مجتمع أكثر صحة وحيوية".

صندوق الاستثمارات العامة

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 84 شركة منذ عام 2017.

اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمارات يُعلن عن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية