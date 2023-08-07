إقصاء الرجاء يعيد لقب البطولة العربية للأندية إلى آسيا

بات من المؤكد أن يتوج فريق آسيوي بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في السعودية، بعد خروج ممثل أفريقيا الأخير، الرجاء البيضاوي المغربي، حامل اللقب في النسخة الماضية.

وودع الرجاء المغربي بطولة كأس الملك سلمان للأندية من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمس الأحد على يد نظيره النصر بنتيجة 1-3.

وكان الرجاء هو الممثل الأخير لقارة أفريقيا، وأملها الوحيد لاستمرار هيمنة القارة السمراء على البطولة العربية للأندية.

وتسيطر الأندية الأفريقية على لقب البطولة العربية للأندية في آخر 8 نسخ، إذ كان الاتحاد آخر فريق فاز باللقب عام 2005.

ومنذ ذلك الوقت فازت باللقب أندية الرجاء المغربي (مرتان)، ووفاق سطيف الجزائري (مرتان)، والترجي التونسي (مرتان)، واتحاد الجزائر، والنجم الساحلي.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي من النسخة الجارية 4 أندية آسيوية، منها 3 أندية سعودية.

والأندية الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي هي: النصر والهلال والشباب من السعودية، والشرطة العراقي.

مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

الأربعاء 9 أغسطس

الساعة 06:00 مساء.. الشرطة العراقي – النصر.

الساعة 09:00 مساء.. الهلال – الشباب.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراتين ستنقلان عبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري للبطولة.