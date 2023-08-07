فيديو | كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة

نشر النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، الإثنين، فيديو عبر حسابه على منصة التواثل الاجتماعي "إكس" وهو يؤدي مناسك العمرة.

وأرفق كريم بنزيما الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الإحرام، تعليق قال فيه: "الحمد لله".

وكان نادي الاتحاد قد أعلن تعاقده مه كريم بنزيما في شهر يونيو الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وقدّم نادي الاتحاد نجمه الفرنسي في حفل أسطوري أقيم على ملعب "الجوهرة" في جدة.

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وأحرز كريم بنزيما 354 هدفًا مع ريال مدريد، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي الملكي على مدار تاريخه خلف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر الحالي.

وقدم بنزيما أفضل مواسمه في 2021-2022، حيث سجل 44 هدفًا في كل المسابقات، وقاد الريال للفوز بلقب الدوري الإسباني، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخ النادي.