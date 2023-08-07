مستشار رئيس النيجر: التدخل العسكري يهدد حياة “بازوم”

قال المستشار السياسي للرئيس النيجري، أنتينيكار الحسن، إن التدخل العسكري في النيجر يهدد حياة الرئيس محمد بازوم وعائلته.

وتابع "الحسن"، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية، إنّ أي تدخل عسكري من جانب قوات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، لو تم، سيضع حياة الرئيس وعائلته في خطر، موضحًا أنّ الرئيس من الممكن أن يتعرض للإصابة سواء عن طريق الخطأ من جانب القوات المهاجمة أو على يد قوات الجيش التي انقلبت عليه".

مالي وبوركينا فاسو ترسلان وفدًا إلى النيجر لدعم المجلس العسكري

وأوضح مستشار الرئيس، أن "بازوم" ما زال موجودا في مقر إقامته في رئاسة الجمهورية منذ بداية الانقلاب في الـ 26 من يوليو الماضي.

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، إغلاق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر، وأرجع ذلك في بيان إلى أن هذا يأتي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".

وشدّد البيان على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.