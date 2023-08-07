الجوازات: إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر أعمال

أعلنت المديرية العامة للجوازات، الإثنين، إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر أعمال، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخدمة تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروح النهائي خلال فترة تجربة العامل إلكترونيا وذلك عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية.

مميزات خدمة تأشيرة الخروج النهائي

وأوضحت أن الفئة المستهدفة هي أصحاب العمل للعمالة التجارية، مشيرة إلى أن للخدمة مميزات منها إمكانية إصدار تأشيرة الخروح النهائي

خلال فترة التجربة، وإصدار التأشيرة إلكترونيا، والخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.

خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة ⁧#أبشر⁩ أعمال الإلكترونية تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات ⁧#الجوازات⁩. pic.twitter.com/Bb1ZI8p7WU — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 7, 2023

أما عن الهدف من تطوير الخدمة، فأكدت أن ذلك في إطار السعي لإدارة بلا ورق، وتسهيل الإجراءات، واستكمال سياسة التحول الرقمي.

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