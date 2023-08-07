أمريكا: حضور الصين محادثات أوكرانيا في السعودية إيجابي

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن حضور الصين المحادثات التي استضافتها السعودية بغية إحراز تقدم نحو تسوية سلمية للحرب الروسية في أوكرانيا كان إيجابيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند عقدا اجتماعا قصيرا كل على حدة مع المبعوث الصيني الخاص لشؤون منطقة أوراسيا والسفير السابق لدى روسيا لي هوي خلال محادثات جدة.

صيغة السلام في قمة جدة

استضافت المملكة العربية السعودية، على مدار يومين، مباحثات مستشارى الأمن الوطنى وممثلى عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة، بمشاركة أكثر من 40 دولة، حيث قدمت خلالها أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها.

وتحظى صيغة السلام الأوكرانية التي قدمتها كييف في جدة بدعم من عدة دول.

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