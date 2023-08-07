لوسيد تعلن عن افتتاح مصنعها في جدة الشهر المقبل

أعلنت شركة "لوسيد موتورز" المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية الفاخرة، عن افتتاح مصنعها في جدة الشهر المقبل.

إنشاء مصنع في المملكة

وفي شهر مايو من العام الماضي، أعلنت "لوسيد" عن بدء إنشاء مصنع في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويا.

ووقعت مجموعة stc السعودية شراكة مع شركة لوسيد، بهدف توفير منظومة الاتصال في مركباتها، وبمقتضاها ستقدم مجموعة من خدمات الاتصال لعملاء "لوسيد"، منها تحديث الخرائط الرقمية بسرعة أكبر بما يتوافق مع الحركة المرورية اللحظية للتوجيه الأمثل بناء على حالة الشحن لبطارية المركبة، والعثور على المركبة في موقف السيارات عبر تطبيق الهاتف المحمول.

كما ستتيح الاتفاقية تحديثات مستمرة لأنظمة التحكم في السيارة وأنظمة المعلومات والترفيه، وتشخيص المركبات عن بعد، وإمكانية الخدمة، والتحكم في السيارة عن بعد عبر تطبيق، وتشغيل الموسيقى من خلال التطبيقات داخل السيارة.

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