لاعب النصر ساديو ماني: متحمس لحسم لقب الدوري مع فريقي

قال لاعب النصر ساديو ماني، إنه سعيد ليكون جزءا من الدوري السعودي، ومقابلة لاعبين محترفين.

وأضاف خلال انطلاق حفل تدشين دوري روشن في الجوهرة المشعة بحضور نجوم الدوري العالميين: "أنا سعيد هنا ومتحمس للعمل مع فريقي للفوز بلقب الدوري".

مباراة ودية بين نجوم دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، مساء اليوم الإثنين، إقامة مباراة ودية بين نجوم دوري روشن، خلال فعاليات الموسم المقبل 2023-2024.

وكشفت الرابطة السعودية إقامة لقاء ودي بين نجوم دوري روشن، في موعد يحدد لاحقًا.

رفض بايرن ميونخ الألماني الاتهامات التي أطلقها وكيل أعمال النجم السنغالي ساديو ماني، والتي قال فيها إن موكله تعرض لإساءات عنصرية حينما كان لاعبا في صفوف العملاق البافاري الموسم الماضي. وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي أمس: «لقد أنهينا عقدنا مع ساديو ماني بالتراضي، ما يثار الآن في بيئة اللاعب السنغالي من اتهامات عنصرية لا أساس له من الصحة».

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انطلاق حفل تدشين دوري روشن السعودي في الجوهرة المشعة