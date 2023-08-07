ساوثهامبتون يرفض عرضا ثالثا من ليفربول للتعاقد مع لافيا

للمرة الثالثة رفض نادي ساوثهامبتون الإنجليزي عرضا من ليفربول للتعاقد مع لاعب وسطه البلجيكي روميو لافيا.

وتقدم ليفربول بعرض أول قيمته 43 مليون و500 آلف دولار، إضافة إلى حوافز بقيمة 4 ملايين إسترليني، لكن ساوثهامبتون رفض، ثم عاد ليفربول وتقدم بعرض ثان بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض أيضا.

ورفض ساوثهامبتون عرضا ثالثا من ليفربول لضم لافيا مقابل 46 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية يرغب ساوثهامبتون في الحصول على 50 مليون إسترليني لبيع اللاعب الذي شارك مع الفريق في 29 مباراة.

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