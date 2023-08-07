مكافحة المخدرات تحتفي بتخريج 512 فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

شهد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تخريج (512) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي مكافحة المخدرات من اهتمام ودعم لا محدود.

وأعرب اللواء القرني عن فخره واعتزازه بما تحقق للخريجين من نتائج في التدريب الميداني، والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، راجيًا أن يسهموا مع زملائهم في خدمة الدين ثم المليك ثم الوطن، واكتساب الخبرات والمهارات الميدانية للحرب على المخدرات، ووقاية المجتمع من السموم.

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