انقلابيو النيجر يعينون علي الأمين زين رئيسًا للوزراء

عين قادة الانقلاب في النيجر، وزير الاقتصاد السابق علي الأمين زين رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد.

وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري وقت متأخر من مساء الاثنين عبر التلفزيون الحكومي، عن تعيين علي الأمين زين رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد.

وكان الأمين زين سابقا وزيرا للاقتصاد والمالية لعدة سنوات في حكومة الرئيس آنذاك مامادو تانجا، الذي أطيح به في عام 2010، وعمل مؤخرًا خبيرًا اقتصاديًا في بنك التنمية الأفريقي في تشاد.

انتهاء مهلة الإيكواس

وانتهت ملهة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي منحتها لقادة الانقلاب من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم والعودة للنظام الدستوري، وهددت باستخدام القوة ضد قادة الانقلاب.

وسيجتمع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في مجموعة إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل لمناقشة كيفية المضي قدمًا، واتخاذ خطوات جديدة ضد قادة الانقلاب في النيجر، وذلك بعدما رفض المجلس العسكري الجديد الانصياع لمطالب الإيكواس.