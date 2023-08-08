زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزر ساندويتش الجنوبية

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر جزر ساندويتش الجنوبية الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، اليوم الثلاثاء، حسب ما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترًا.

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كما ولم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الأن.

يشار إلى أنها المرة الثانية خلال ٢٤ ساعة التي يضرب زلزال تتجاوز قوته 5 درجات على مقياس ريختر جزر ساندويتش الجنوبية.