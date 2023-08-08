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اليابان تنصح آلاف الأسر بإخلاء منازلهم تزامنًا مع اقتراب إعصار خانون

8 أغسطس 2023 · < 1 minutes
إعصار هونغ كونغ
إعصار هونغ كونغ

نصحت السلطات اليابانية أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية اليوم مع اقتراب إعصار خانون، وألغت مئات الرحلات الجوية.

ويتحرك الإعصار حانون المصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية، صوب الغرب ببطء بعد أيام من اجتياحه أوكيناوا.

تحذيرات من عواصف رعدية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار موجود في المحيط الهادي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كيوشو ثالث أكبر جزيرة في اليابان، مضيفة أنه من المتوقع أن تضرب العواصف الرعدية مناطق في كيوشو وجزيرة شيكوكو المجاورة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة مع أمطار قد يصل منسوبها إلى 400 مليمتر، ومن المحتمل أن تتأثر مناطق بعيدة مثل أوساكا وناجويا.

وأفادت الهيئة أنه بسبب الحركة البطيئة للإعصار وتأثيره الممتد لفترة طويلة، قد يتجاوز إجمالي هطول الأمطار بشكل كبير المعدل الشهري المعتاد لشهر أغسطس، مشيرة إلى أن إعصارًا آخر ظهر في المحيط الهادي ومن المتوقع أن يضرب الإعصار لان، الذي تصل سرعته إلى 180 كيلومتر في الساعة، وسط اليابان يوم الأحد.

ونصحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية 60 ألف أسرة بالإخلاء في مقاطعة كاجوشيما في كيوشو الواقعة على بعد نحو 950 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.

إلغاء 2715 رحلة جوية

وفي إحصاء لوزارة النقل اليابانية، ألغيت 2715 رحلة جوية منذ الأسبوع الماضي بسبب الإعصار خانون، كما ألغيت رحلات القطارات والعبارات والرحلات الجوية المقررة في اليومين المقبلين.

 