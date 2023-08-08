اليابان تنصح آلاف الأسر بإخلاء منازلهم تزامنًا مع اقتراب إعصار خانون

نصحت السلطات اليابانية أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية اليوم مع اقتراب إعصار خانون، وألغت مئات الرحلات الجوية.

ويتحرك الإعصار حانون المصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية، صوب الغرب ببطء بعد أيام من اجتياحه أوكيناوا.

تحذيرات من عواصف رعدية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار موجود في المحيط الهادي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كيوشو ثالث أكبر جزيرة في اليابان، مضيفة أنه من المتوقع أن تضرب العواصف الرعدية مناطق في كيوشو وجزيرة شيكوكو المجاورة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة مع أمطار قد يصل منسوبها إلى 400 مليمتر، ومن المحتمل أن تتأثر مناطق بعيدة مثل أوساكا وناجويا.

In Japan, Typhoon #Khanun is on course to dump prolonged, heavy rains on one of Japan's main islands this week. This has forced commemorations for the Nagasaki atomic bombing event indoors. Local media says Khanun killed at least two people in Okinawa last week. #Planetmatters pic.twitter.com/tCCnBd4Hxb — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) August 8, 2023

وأفادت الهيئة أنه بسبب الحركة البطيئة للإعصار وتأثيره الممتد لفترة طويلة، قد يتجاوز إجمالي هطول الأمطار بشكل كبير المعدل الشهري المعتاد لشهر أغسطس، مشيرة إلى أن إعصارًا آخر ظهر في المحيط الهادي ومن المتوقع أن يضرب الإعصار لان، الذي تصل سرعته إلى 180 كيلومتر في الساعة، وسط اليابان يوم الأحد.

This evening’s satellite picture of Typhoon #Khanun near the Japanese Okinawa Islands #TyphoonKhanun pic.twitter.com/FfFh9AKZnc — Zoom Earth (@zoom_earth) August 2, 2023

ونصحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية 60 ألف أسرة بالإخلاء في مقاطعة كاجوشيما في كيوشو الواقعة على بعد نحو 950 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.

إلغاء 2715 رحلة جوية

وفي إحصاء لوزارة النقل اليابانية، ألغيت 2715 رحلة جوية منذ الأسبوع الماضي بسبب الإعصار خانون، كما ألغيت رحلات القطارات والعبارات والرحلات الجوية المقررة في اليومين المقبلين.