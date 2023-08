اليابان تنصح آلاف الأسر بإخلاء منازلهم تزامنًا مع اقتراب إعصار خانون

نصحت السلطات اليابانية أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية اليوم مع اقتراب إعصار خانون، وألغت مئات الرحلات الجوية.

ويتحرك الإعصار حانون المصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية، صوب الغرب ببطء بعد أيام من اجتياحه أوكيناوا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار موجود في المحيط الهادي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كيوشو ثالث أكبر جزيرة في اليابان، مضيفة أنه من المتوقع أن تضرب العواصف الرعدية مناطق في كيوشو وجزيرة شيكوكو المجاورة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة مع أمطار قد يصل منسوبها إلى 400 مليمتر، ومن المحتمل أن تتأثر مناطق بعيدة مثل أوساكا وناجويا.

In Japan, Typhoon #Khanun is on course to dump prolonged, heavy rains on one of Japan's main islands this week. This has forced commemorations for the Nagasaki atomic bombing event indoors. Local media says Khanun killed at least two people in Okinawa last week. #Planetmatters pic.twitter.com/tCCnBd4Hxb

