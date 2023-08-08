يوليو الماضي أكثر الأشهر حرًا على الأطلاق

أعلن هيئة مراقبة المناخ في الاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس"، اليوم الثلاثاء أن شهر يوليو الماضي حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرًا على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن شهر يوليو لعام 2019م.

وذكرت "كوبرنيكوس"، أن حرارة الجو كانت أكثر سخونة في الشهر الماضي بنحو 0.72 درجة، مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكانت هذه النتيجة متوقعة جدا. فقد قال العلماء اعتبارا من 27 يوليو أنه من "المرجح جدا" أن يكون يوليو 2023 أكثر الأشهر حرًا على الاطلاق.

موجة حر وحرائق غابات

وأدى ارتفاع الحرارة في العالم إلى اندلاع حرائق عدة في دول جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وكندا وبعض دول آسيا، أسفر بعضها عن سقوط قتلى، وكانت الحرائق أيضاً السبب وراء انتشار جسيمات ملوثة بلغت مستويات "قياسية" في شهر يوليو: "ميغا طن من انبعاثات الكربون بين 1 و25 يوليو، أي ضعف الرقم القياسي المسجّل في يوليو 2007"، وفقُا لكوبرنيكوس.

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وتشهد المحيطات على هذا التوجه المقلق مع حرارة سطح المياه مرتفعة جدا منذ أبريل ومستويات غير مسبوقة في يوليو.

وسجل مستوى قياسي في 30 يوليو مع 20,96 درجة مئوية فيما كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى ب0,51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين العامين 1991 و2020.

مرحلة الغليان العالمي

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر في يوليو الماضي من أن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل "مرحلة الغليان العالمي".

وقال غوتيريش "إنها البداية فقط" مضيفًا: "ما زال من الممكن الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية وتفادي أسوأ التغيرات المناخية. لكن ذلك يتطلب تحركاً مناخياً كبيراً وعلى الفور".

وحذر من أن الإنسانية تواجه الدمار بسبب ارتفاع الحرارة وأنه حان وقت العمل لإنقاذ ما ينبغي إنقاذه، داعيًا الدول المصنعة الوفاء بالوعود التي قطعت بشأن التمويل الدولي للمناخ.