صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيف 201 ألف مواطن خلال 6 أشهر

ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2023، بفضل برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة، وارتفعت نسبة النمو إلى أكثر من 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قام الصندوق بدعم 150 ألف شاب وشابة.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على أهمية الدعم الذي يقدمه الصندوق لتنمية مهارات وقدرات الشباب في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على توظيفهم، وزيادة تنافسية الكوادر الوطنية واستدامتها في السوق.

وأشار إلى أن الصندوق يتلقى دعماً قوياً من القيادة الرشيدة في هذا المجال، ويعمل على تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية.

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أوضح مدير عام الصندوق، تركي بن عبدالله الجعويني، أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق، التي تم إطلاقها في الربع الأول، ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق. وقد استفادت 79 ألف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة من برامج الصندوق، بنسبة نمو 41%، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة في الفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت مصروفات برامج الدعم إلى أكثر من 4.6 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي.

وأكد الجعويني على استمرار الصندوق في تعزيز التكامل مع منظومة الموارد البشرية لمواكبة تطورات سوق العمل وتلبية متطلباته، وتطوير برامج الدعم والتدريب والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية. وأضاف أن الصندوق يعمل على تعزيز العلاقة والتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، لتمكين الشباب والشابات في الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، وتحفيز المشاركة في التنمية الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات. ويسعى الصندوق إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتعزيز استراتيجية سوق العمل.