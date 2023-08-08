لاعبة إنجلترا تحرج نجوم الدوري الإنجليزي برقم مذهل

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023 على حساب نيجيريا بركلات الترجيح 4-2.

وانتهت الوقتان الأصلي والإضافي لمباراة إنجلترا ونيجيريا بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح ليشق طريقه إلى ربع النهائي.

وسجلت كلوي كيلي نجمة مانشستر سيتي الإنجليزي ركلة الترجيح الحاسمة لمنتخب إنجلترا في شباك نيجيريا، ليواصل الفريق مشواره النجاح نحو الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

كيلي لاعبة منتخب إنجلترا تسجل الركلة الحاسمة وتذهب لمواساة حارسة نيجيريا 🤍 ما هذه الروح الرياضية ! لقطة رائعة 👏👏👏#كأس_العالم_للسيدات#FIFAWWC | #beINFIFAWWC23 | #beINSPIRED pic.twitter.com/w63h30my90 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2023

والمفارقة أن تصويبة كلوي كيلي حققت رقما مذهلا، حيث كانت أقوى من تسديدة أي هدف تم تسجيله في الدوري الإنجليزي للرجال الموسم الماضي 2022-2023.

وحسبما كشفت صحيفة "ديلي ميل"، فإن سرعة تسديدة صاحبة الـ25 عاما وصلت إلى 111 كيلو متر في الساعة.

وتفوقت تسديدة كيلي بذلك على الهدف الأسرع الذي سجله الجزائري سعيد بن رحمة نجم وست هام في مرمى كريستال بالاس بسرعة 107.2 كم/ساعة.

يذكر أن هدف سعيد بن رحمة خلال منافسات الموسم الماضي بشهر نوفمبر، عبر تسديدة صاروخية أطلقها من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك كريستال بالاس.