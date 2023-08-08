مدرب الشباب: نعاني هجوميا.. والهلال يملك أفضلية

اعترف الهولندي مارسيل كايزر، مدرب فريق الشباب، بمعاناة فريقه على المستوى الهجومي قبل مواجهة الهلال في البطولة العربية، مشيرا إلى أنه يتمتع بصلابة دفاعية.

ويلتقي الشباب مع الهلال في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بتمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وقال مارسيل كايزر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مباراة حماسية في نصف النهائي، كل الفرق قدمت مستويات قوية من أجل الوصول إلى تلك المرحلة، ستكون مغامرة رائعة، اليوم لدينا حصة تدريبية وسنكون جاهزين لخوض المباراة".

وأضاف: "الهلال فريق جيد، ويملك أفضلية عن الشباب بعد حصوله على يوم راحة أكثر منا، الشباب يمتلك أظهرة جيدة وهو نفس الحال بالنسبة للهلال، والفريق الذي سيستحوذ على الكرة بدرجة أكبر سيكون هو الأقرب للفوز".

واختتم مدرب الشباب: "المنظومة الدفاعية في الشباب رائعة للغاية، لكنها تعتمد على كافة اللاعبين وليس الخط الخلفي فقط، في المباريات الأخيرة لم نلعب برأس حربة صريح، لا نعاني من أي غياب في مباراة الغد باستثناء إياجو سانتوس، وبديله سيتحدد بعد نهاية مران اليوم، أعرف أن الهلال فريق كبير وقوي ويمتلك أجانب رائعين، ولكني في النهاية أنظر إلى لاعبي فريقي، وهدفي أن نكون في أتم الجاهزية".

من جانبه، قال أحمد عبده لاعب فريق الشباب: "ستكون مباراة صعبة أمام فريق يعرفنا ونعرفه جيداً، أتمنى أن نواصل المضي قدماً في هذه البطولة الغالية علينا جميعاً، تسود روح رائعة بين اللاعبين في معسكر الفريق، وأتمنى أن نُسعد الجماهير بالوصول إلى المباراة النهائية".

وأتم: "بالفعل نعاني من أزمة هجومية، صحيح أننا سجلنا هدفين فقط من ضربتي جزاء خلال 4 مباريات، ولكن في النهاية الأمور طيبة، ولا تنسى أن الشباب يمتاز بالصلابة الدفاعية أيضاً، والمؤكد أننا سنحل هذه الأزمة في الفترة المقبلة".

يذكر أن الشباب تخطى نظيره الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، بينما فاز الهلال على الاتحاد بنتيجة 3-1، ضمن مباريات دور الثمانية.