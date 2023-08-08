مدرب النصر: الشرطة مرشح للتتويج بالبطولة العربية

أعرب البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، عن سعادته البالغة بالوصول إلى المربع الذهبي من البطولة، مشيرا إلى أنه ينتظر خوض مباراة صعبة أمام الشرطة العراقي في البطولة العربية.

ويلتقي النصر أمام الشرطة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، غدا الأربعاء، في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وقال لويس كاسترو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المشوار كان صعباً ومعقداً للغاية، وهناك عدد من اللاعبين يعانون من الإجهاد خلال الوقت الراهن".

واختتم بقوله: "رغم كل الصعوبات، إلا أن مجهود الفريق تكلل بالنجاح، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق الشرطة الذي فاز بدوره على السد القطري، والذي كان أحد المرشحين للتتويج باللقب".

https://twitter.com/ByanNassr/status/1688883516447096833

من جانبه، أكد عبدالله مادو لاعب النصر جاهزية فريقه لخوض المباراة واقتناص بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، مشدداً على رغبته في إسعاد الجماهير وأن يكونوا دائماً على قدر التوقعات.

وعلى الجانب الآخر، شدد أحمد صلاح مدرب الشرطة على أهمية لقاء النصر.

وقال أحمد صلاح في المؤتمر الصحفي للقاء: "مباراة مفترق طرق بالنسبة لنا، لأن الخصم يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، سواء محليين أو أجانب".

وأضاف: "لاعبو النصر لديهم قيمة فنية عالية، سنلعب أمامهم بحذر شديد لأنها مباراة مصيرية، والخسارة فيها تعني الخروج ولا مجال للتعويض".

وصرح كرار عامر لاعب الشرطة: "ستكون مباراة قوية، لكننا نمتلك حافزاً كبيراً أمام صفوة نجوم كرة القدم العالمية، مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وغيرهما".

يذكر أن النصر تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الرجاء المغربي 2-1، فيما تأهل وصل الشرطة إلى المربع الذهبي إثر فوزه على السد القطري بنتيجة 4-2 في دور الثمانية.