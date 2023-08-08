مفوضية اللاجئين: 4 ملايين نازح من السودان وتردي غير مسبوق بالوضع الصحي

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تدهور الوضع الصحي في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك مخيمات النزوح، ونقاط العبور الحدودية، ومراكز العبور مع البلدان المجاورة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن أعداد النازحين جراء الصراع في السودان تجاوزت 4 ملايين شخص حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في السودان لا يمكن تحمله، والاحتياجات تفوق بكثير ما يمكن توفيره بالموارد المتاحة.

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وأوضح المتحدث باسم المفوضية، أن معدلات سوء التغذية وتفشي الأمراض والوفيات ذات الصلة، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة، محذرًا من استمرار التأخير في تمويل المساعدات، مؤكدًا أن المفوضية بحاجة ملحة إلى المزيد من التمويل للمساعدات الصحية والاستجابة الإقليمية للنزاع في السودان دون إبطاء.

ونوه المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر، إلى تدبير 566 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة والتي تم تمويلها بنسبة 29% فقط حتى الآن.

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