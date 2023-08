خلاف يعطل صفقة انتقال جواو فيليكس إلى الهلال

نشب خلاف بين الهلال وأتلتيكو مدريد الإسباني خلال مفاوضاتهما من أجل حسم صفقة انتقال البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعارض موقف أتلتيكو مدريد من التفريط في خدمات جواو فيليكس مع رغبة الهلال في استعارة جواو فيليكس لتدعيم صفوف الفريق قبل أيام من انطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبناء على طلب المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، يريد الهلال التعاقد مع فيليكس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وهو ما يرفضه أتلتيكو مدريد.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو،خبير شؤون الانتقالات في أوروبا، أن أتلتيكو مدريد رد بالرفض على عرض الهلال.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على تويتر: "من المعروف أن الهلال تقدم بعرض لأتلتيكو مدريد، من أجل ضم فيليكس".

وأضاف صحفي "سكاي سبورت": "لكن أتلتيكو رفض عرض الهلال، لأن هدفهم هو بيع اللاعب نهائيا وليس إعارته".

وتابع: "فيليكس ما زال يحلم باللعب لبرشلونة، ومن الممكن أن يقبل باللعب في السعودية على سبيل الإعارة فقط".

وختم قائلا: "الهلال والمدرب جورجي جيسوس سيصبران على فيليكس وأتلتيكو مدريد".

يذكر أن جواو فيليكس (23 عاما) انتقل على سبيل الإعارة إلى تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يعود إلى الروخي بلانكوس مرة أخرى، ليعلن بشكل علني عن رغبته في اللعب لبرشلونة.

