الأمير سعود بن جلوي يتسلّم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات في جدة

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المحافظة، مدير إدارة مكافحة المخدرات في جدة العميد يوسف بن عيضة الثمالي.

وتسلم الأمير سعود بن جلوي، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر المحافظة، التقرير السنوي لإدارة مكافحة المخدرات بجدة للعام 1444هـ.

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وتضمّن التقرير إحصاءات عن جهود مكافحة المخدرات في جدة في ضبط المهربين والمروجين ومنع دخول المخدرات وترويجها.

وعبّر الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي عن شكره لرجال مكافحة المخدرات لجهودهم الكبيرة في القضاء على هذه الآفة، منوّهاً بالدور التوعوي للتحذير من مخاطرها.